Указ отдавал лично Путин: в ГУР рассказали подробности о подрыве Каховской ГЭС

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, что указ о подрыве Каховской ГЭС отдавал лично диктатор Путин. Исполнителями была русская оккупационная армия.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

Юсов убежден, что указ о подрыве Каховской ГЭС отдавал лично Путин, поскольку никто другой на подобный теракт не решился бы.

"Я могу свое личное мнение сказать. Поскольку этот теракт по масштабам сопоставим с решением о полномасштабном вторжении в Украину, то решение принимал и отдавал окончательный приказ непосредственно российский диктатор Путин. Ни один другой субъект, ни одно другое лицо на территории так называемой Российской Федерации на себя такую ответственность не взяло бы", - сказал представитель ГУР.

Юсов подчеркнул, что украинской разведке известно, какие подразделения оккупационной армии дислоцировались возле Каховской ГЭС и что они причастны к теракту. Минирование, по его мнению, осуществляли другие.

Как отмечается, что согласно Римскому уставу Международного уголовного суда подрыв Каховской ГЭС подпадает под классификацию "военного преступления". Юсов убежден, что диктатора Путина и его окружения за этот теракт следует судить в Гааге.

Напомним, что в ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

Владимир Зеленский сегодня, 8 июня, прибыл с рабочей поездкой в Херсонскую область. Там, в частности, провели координационное совещание по ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС.

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