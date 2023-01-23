Указ Путина о частичной мобилизации продолжает действовать в РФ, в том числе и его засекреченный пункт – Песков

Указ о мобилизации вступил в силу в РФ 21 сентября 2022 года.

Указ российского диктатора Владимира Путина о частичной мобилизации продолжает действовать в РФ.

Об этом 23 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до достижения установленной численности <…>, [она] была достигнута, в связи с чем призыв граждан в рамках частичной мобилизации был остановлен, завершен", — отметил Песков.

Однако он объяснил, что частичная мобилизация включает в себя не только призыв, но и другие меры, связанные, в частности, с засекреченным пунктом указа. Именно эти мероприятия продолжают работать.

"Помимо призыва граждан на военную службу, частичная мобилизация включает и другие меры, необходимые для обеспечения задач вооруженных сил – это связано с исполнением обязанностей военнослужащими, а также с закрытым пунктом указа о мобилизации и т.д. В этой части это продолжает работать", – сказал представитель Кремля.

Частичная мобилизация в РФ

Напомним, что частичная мобилизация началась в РФ 21 сентября 2022 года. Соответствующий указ был подписан Путиным. В то же время, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в армию планируют мобилизовать 300 тыс. резервистов.

Стоит отметить, что в указе диктатора о мобилизации, который обнародовали, скрыли один из пунктов. Так, в документе на сайте Кремля грифом "Для служебного пользования" был пропущен 7 пункт. Изданию "Новая газета" источник в Кремле сообщил, что засекреченный пункт позволяет набрать в российскую армию до 1 миллиона человек.

И именно о продолжении мобилизации в РФ по этому пункту заявил спикер Кремля.

Более того, по данным украинской разведки, в России должна также начаться вторая волна мобилизации. В стране-агрессоре на этот раз планируют призвать в армию 500 тысяч человек.

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