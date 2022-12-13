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Уклонист со своим котом пытались незаконно перейти границу с Молдовой: фото

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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Уклонист со своим котом пытались незаконно перейти границу с Молдовой: фото

Фото: Госпогранслужба

28-летний одессит Антон хотел перебраться за границу и взял с собой своего пушистика по кличке Kit.

Уклонист со своим котом пытались незаконно перейти границу с Молдовой.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Ночью у границы с Молдовой военнослужащие Измаильского отряда задержали нарушителя, который нес с собой черного кота. Пограничный наряд обнаружил и остановил их возле села Новые Трояны. Задержанным оказался 28-летний одессит по имени Антон. Он признался, что планировал перебраться за границу и решил взять с собой пушистого любимца по кличке Kit", — говорится в сообщении.

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За попытку незаконного пересечения границы пограничники оформили на задержанного мужчину документы административного производства.

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Следует отметить, что это уже не первый случай, когда мужчины, по возрасту подлежащие призыву во время мобилизации, пытаются нарушить границу с домашними питомцами. Так, на днях житель Запорожья планировал пересечь границу с Румынией через реку Тиса и нес с собой йоркширского терьера по кличке Тимофей. Пограничники Мукачевского отряда пресекли отчаянную попытку нарушения границы, которая могла стоить жизни и Тимофею, и его владельцу.

Напомним, военком рассказал, какое наказание ждет убежавших на запад и скрывающихся от мобилизации переселенцев.

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1546
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