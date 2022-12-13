Уклонист со своим котом пытались незаконно перейти границу с Молдовой: фото

28-летний одессит Антон хотел перебраться за границу и взял с собой своего пушистика по кличке Kit.

Уклонист со своим котом пытались незаконно перейти границу с Молдовой.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Ночью у границы с Молдовой военнослужащие Измаильского отряда задержали нарушителя, который нес с собой черного кота. Пограничный наряд обнаружил и остановил их возле села Новые Трояны. Задержанным оказался 28-летний одессит по имени Антон. Он признался, что планировал перебраться за границу и решил взять с собой пушистого любимца по кличке Kit", — говорится в сообщении.

За попытку незаконного пересечения границы пограничники оформили на задержанного мужчину документы административного производства.

Следует отметить, что это уже не первый случай, когда мужчины, по возрасту подлежащие призыву во время мобилизации, пытаются нарушить границу с домашними питомцами. Так, на днях житель Запорожья планировал пересечь границу с Румынией через реку Тиса и нес с собой йоркширского терьера по кличке Тимофей. Пограничники Мукачевского отряда пресекли отчаянную попытку нарушения границы, которая могла стоить жизни и Тимофею, и его владельцу.

Напомним, военком рассказал, какое наказание ждет убежавших на запад и скрывающихся от мобилизации переселенцев.

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