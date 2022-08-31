Украденные тикток-бомжами Кадырова в Мариуполе телефоны украинцев запеленговали в Чечне

В Чечне продают телефоны мариупольцев, которые у них забрали кадыровцы.

Гаджеты запеленговали в местном магазине техники в Грозном.

Об этом сообщают в Сети владельцы украденных телефонов.

"Если будет полезно, могу сбросить фото доказательств того, что кадыровцы забрали у нашей семьи и соседей 17 телефонов. По локатору отследила свой телефон в магазине техники в Грозном", – написала подписчица.

Она добавила, что кроме телефонов кадыровцы забрали у них, угрожая автоматами, два автомобиля.

Подписчики рассказали аналогичные ситуации:

У нас эти п*дорасы вынесли дом.

Нищеброды.

На Сумщине такая же история. Комбайны хотели угнать... а их отключили. Так они просто так их взорвали. Село Рясное, Краснопольский район.

Кадыровцы обчистили наш дом, а затем подожгли.

Мой xbox — Ростовская область...

Напомним, что в Мелитополе добычей оккупантов стала партия новой техники — комбайн John Deere s760 с жаткой и 2 сеялки Vaderstad Tempo, общая стоимость которых составляет 520 тысяч евро. Позже угнанную технику запелегновали в Чечне.

Ранее мы сообщали, что кадыровские тиктокеры успели записать несколько секундный ролик настоящего боя и разлететься вдребезги. Бой длился 19 секунд.

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