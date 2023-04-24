Украина 24 февраля готовила удары по Москве, но отменила их по просьбе США - WP

24 февраля, в годовщину полномасштабного российского вторжения, Украина готовила массированные удары по Москве. Впрочем, по просьбе США отказалась от них.

Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов приказал одному из своих офицеров "готовиться к массированным ударам с использованием всего, что есть у ГУР".

В Белом доме были взволнованы, что атаки внутри России могут спровоцировать агрессивный ответ Кремля.

"22 февраля, за два дня до годовщины, ЦРУ распространило новый секретный доклад: ГУР «по просьбе Вашингтона согласилось отложить удары» по Москве. Эта информация стала частью массива секретной информации, которая недавно была слита в Сеть. Однако в них не объясняется, кто именно вмешался и почему украинцы согласились отменить атаки", - говорится в сообщении.

Издание пишет, что в Украине даже размышляли о морском ударе с использованием тротила по черноморскому портовому городу Новороссийск.

Как отмечается в документах, 13 февраля Буданов приказал одному из своих офицеров быть готовым к операции, а США повторили публичную рекомендацию гражданам немедленно покинуть РФ.

В документах также говорится, что американская разведка следит за коммуникациями Буданова, что, похоже, не новость для него самого.

"Официальные лица в Вашингтоне и Европе сделали Украине замечания за атаки за пределами ее территории, которые, по их мнению, зашли слишком далеко. Американские чиновники также обеспокоены тем, что Пекин, вероятно, будет рассматривать атаки Украины внутри России "как возможность представить НАТО как агрессора", и что Китай может увеличить свою поддержку России, если сочтет эти атаки "значительными", - указано в сообщении.

Отметим, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал "знаковую битву" в войне с Россией, рассказал о ситуации на фронте и боях за Бахмут, озвучил возможный срок освобождения Крыма и оценил возможность бунта в РФ против режима Владимира Путина.

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