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Украина атаковала дронами и ракетой склад боеприпасов под Ростовом-на-Дону – СМИ

Украина атаковала дронами и ракетой склад боеприпасов под Ростовом-на-Дону – СМИ

Удар по складу хранения боеприпасов и дронов-разведчиков вблизи села Чалтырь/Фото: телеграм-каналы

Теперь в украинском небе станет меньше российских дронов-разведчиков.

Дроны СБУ и ракета "Нептун" нанесли удары по складу хранения боеприпасов и дронов-разведчиков вблизи села Чалтырь на окраине Ростова-на-Дону в России.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник в спецслужбе.

СБУ вместе с ВМС в ночь на 10 января отработали по военному складу на Ростовщине.

"СБУ вместе с ВМС ВСУ поразили сверхважную цель – склад с разведывательными дронами, корректирующими вражеские удары по украинским городам и линии фронта. Теперь этих российских "птичек" в небе станет меньше. Работа по военным объектам во вражеском тылу будет продолжаться", – рассказал источник.

Собеседник рассказал подробности об поражениях. Сначала беспилотники перегрузили российскую ПВО, а затем по объекту был нанесен удар ракетой "Нептун". Местные жители в Сети обсуждали многократные взрывы вблизи Чалтыря, что свидетельствует о вторичной детонации боеприпасов.

Напомним, в ночь на 10 января в западной части Ростова-на-Дону прозвучало более 15 взрывов.

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