Украина атаковала ряд стратегических объектов России: Генштаб назвал, что поражено

Ракета «Нептун» / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

В ночь на 25 ноября Силы обороны Украины нанесли успешные удары по ряду стратегических объектов на территории России. В частности, поражены авиазавод, производство дронов и, вероятно, уничтожены и повреждены самолеты. Поражения также зафиксированы на НПЗ и нефтяном терминале.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Украинские подразделения Ракетных войск и артиллерии во взаимодействии с Силами спецопераций, береговых ракетных войск ВМС и Сил беспилотных систем нанесли успешные удары по нескольким стратегическим объектам россиян. Были применены реактивные дроны «Барс» и крылатые ракеты «Нептун»

Так, в российском Таганроге был поражен авиаремонтный завод «ТАНТК им. Г.М. Бериева» и предприятие «Атлант Аэро», которое производит дроны «Молния». Были зафиксированы многочисленные взрывы и значительные пожары на территории объектов.

Во время удара по заводу «ТАНТК им. Г.М. Бериева», вероятно, был поражен экспериментальный самолет А-60. Отмечается, что это предприятие ремонтирует и модернизирует самолеты ДРЛО А-50 и стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Кроме того, подразделения Силы обороны Украины нанесли успешное поражение по нефтяному терминалу «Шесхарис» в Новороссийске. Ударили и по нефтеперерабатывающему заводу «Туапсинский» в Краснодарском крае.

По предварительным данным, в Новороссийске поражены нефтяные стендеры (устройства налива/слива нефти в танкеры) и пусковая установка из состава ЗРК С-400.

Степень нанесенного ущерба уточняется.

Напомним, ранее телеграм-каналы сообщили, что в ночь на 25 ноября был нанесен удар по аэродрому «Таганрог-Южный» и авиазаводу им. Бериева в России. Там мог быть поражен или уничтожен самолет А-60.