Украина бьет по российским НПЗ: могут ли эти атаки поставить РФ на колени

Атака на Россию / © ТСН.ua

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Единичные удары по НПЗ РФ не дают длительного эффекта. Но системность атак порождает опасность.

Об этом в эфире «КИЕВ24» заявил Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ, со ссылкой на слова российского оппозиционного эксперта.

Как пояснил эксперт, каждый удар Украины не имеет столь пролонгированного мощного эффекта. Это не перерастает в стратегическую проблему для России. Но системность ударов порождает опасность. Это происходило до того, как Украина на время прекращения ударов по энергетической составляющей противника.

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После каждого удара предприятие останавливается на несколько дней для ликвидации последствий. А потом несколько месяцев идет восстановление его возможностей. Когда удары повторяются раз в 4-6 месяцев – это вызывает проблему.

«Если это не единичные удары, а системная работа – это очень хорошо. Что мы сейчас прослеживаем на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, 7 июля дальнобойные беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины поразили Ильский нефтеперерабатывающий завод им. А. Шамара в Краснодарском крае России. Попадание произошло в один из технологических цехов предприятия. Поражение завода подтверждают и местные медиа.

По словам источника по разведке, атакуемое нефтеперерабатывающее предприятие входит в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного Федерального округа РФ.

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Этот НПЗ занимается приемкой, хранением и переработкой углеводородного сырья, отгрузкой готовой продукции авто- и железнодорожным транспортом. Он является частью военно-промышленного комплекса государства-агрессорки и задействован в ведении войны против Украины.