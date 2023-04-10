Украина без всяких условий передала России еще пятерых тяжелораненых пленных, в том числе единственную женщину

Во время мусульманского поста Рамадан Украина передала России двух военнопленных мусульман.

Согласно нормам Женевских конвенций, украинская сторона репатриировала на территорию государства-агрессорки еще пять тяжелораненых пленных оккупантов, в том числе единственную женщину, которая находилась в украинском плену.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Во время мусульманского поста Рамадан Украина передала России двух военнопленных мусульман в подтверждение своего предложения обменять мусульман "всех на всех" в знак уважения к традициям, сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

"Согласно нормам Женевских конвенций, украинская сторона репатриировала на территорию государства-агрессорки еще пятерых тяжелораненых пленных оккупантов, в том числе единственную женщину, которая находилась в украинском плену", — говорится в сообщении штаба.

По информации украинского командования, состояние громад РФ удалось стабилизировать, чтобы они стали пригодными для транспортировки.

"Репатриация, как и предусматривает международное гуманитарное право, состоялась без всяких условий для российской стороны", – добавили в штабе.



Напомним, Рамадан – священный месяц для всех мусульман. Именно сейчас Украина передала двух военнопленных мусульман, воевавших в составе оккупационной армии.

В то же время, по сообщению Офиса президента Украины, Россия отказалась обменять военнослужащих-мусульман по случаю Рамадана.

Между тем, 10 апреля домой вернулись 100 украинских защитников и защитниц. Среди освобожденных героев есть защитники Мариуполя, "Азовстали", Гостомеля.

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