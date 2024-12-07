Украина близка к потере пяти городов: военный ошарашил тревожным заявлением

Украина может потерять еще пять городов в Донецкой области. Сейчас в регионе самыми горячими точками являются Часов Яр, Мирноград, Покровск, Курахово и Торецк.

Об этом заявил военнослужащий 109-го батальона ВСУ Егор Фирсов в эфире "Эспрессо".

Военный отмечает: "на кону у нас возможность потери пяти городов — Часов Яр, Мирноград, Покровск, Курахово, Новоселки.

"Возможно, геополитически из Вашингтона или Брюсселя ничего страшного не видят. Но для нас это важно. Вы не представляете, сколько дронов, денег, сил, пота, а самое главное – нашей крови и жизней – мы потеряли, защищая эти города и позиции", – заявляет Фирсов.

В частности, армия РФ пытается выйти на Константиновку через Торецк, а с другой стороны – двигается через Часов Яр также на Константиновку.

"Недалеко от Покровска, где мы перекрываем нашими дронами определенные трассы, и фиксируем, что оккупанты там накапливают свои силы. Сейчас захватчик планирует максимально совершать атаки на Покровск. Бои продолжаются под поселком Шевченко, а это очень близко от Покровска. Дальше — Курахово, где мы знаем, что там тоже сложная ситуация", — заявил Фирсов.

На Донецком направлении, говорит военное, очень тяжелые времена. На этом участке фронта бои продолжаются постоянно. Впрочем, дронов часто не хватает из-за почти непрерывного их использования.

"Все силы противник бросает на эти направления. Как известно, враг немного изменил стратегию – не размазывает теперь свои силы по всей линии фронта, а концентрируется там, где хочет иметь успех", – рассказал Фирсов.

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