"Украина борется за право жить": посол Великобритании прокомментировала начало битвы за Донбасс

"Украина борется за право жить": посол Великобритании прокомментировала начало битвы за Донбасс

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что битва за Донбасс началась.

Симмонс отметила, что Украина после циничного и варварского нападения России борется за право мирно жить на собственной территории.

Об этом британская дипломат написала в Twitter.

"Битва за Донбасс началась. Украина не борется за то, чтобы отобрать территорию у РФ. Украина борется за право мирно жить на собственной территории. Украина борется за право жить", — заявила Симмонс.

Напомним, оккупанты в течение часа штурмовали позиции ВСУ в Александровке в Херсонской области.

Ранее также появилось новое видео разрушенного Мариуполя.

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