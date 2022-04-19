"Украина борется за право жить": посол Великобритании прокомментировала начало битвы за Донбасс

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что битва за Донбасс началась.
Симмонс отметила, что Украина после циничного и варварского нападения России борется за право мирно жить на собственной территории.
Об этом британская дипломат написала в Twitter.
"Битва за Донбасс началась. Украина не борется за то, чтобы отобрать территорию у РФ. Украина борется за право мирно жить на собственной территории. Украина борется за право жить", — заявила Симмонс.
Напомним, оккупанты в течение часа штурмовали позиции ВСУ в Александровке в Херсонской области.
Ранее также появилось новое видео разрушенного Мариуполя.
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