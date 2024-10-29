Украина борется за выживание, а не победу: The Economist о "мрачных настроениях США"

По мнению авторов статьи, проблема заключается не столько в стремительной потере территории Украины, как в постоянном уменьшении численности и качества украинских сил.

Украина сейчас борется за выживание, а не за победу, когда российские войска прорывают украинскую оборону. Между тем, США больше не смогут оказывать военную помощь Украине без принятия для себя серьезных рисков.

Об этом пишет The Economist со ссылкой на чиновника, знакомого с передачей американской помощи.

Потери Украины на поле боя

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The Economist отмечает, что ВСУ удалось удержать Покровск, охваченный боевыми действиями. Но на других участках фронта Россия прорезает себе путь через оборону Украины.

Возле Купянска российские войска разрезали надвое украинские формирования на реке Оскол. В Часовом Яру на востоке после шести месяцев попыток оккупанты пересекли главный канал Северский Донец. Южнее российские войска заняли высоту в Угледаре и их окрестностях и наступают на Курахово по двум направлениям. На Курщине Украина потеряла примерно половину захватившей территории.

Что делать

По мнению авторов статьи, проблема заключается не столько в стремительной потере территории Украины, как в постоянном уменьшении численности и качества украинских сил.

В издании отмечают, что украинские подразделения недокомплектованы и перенапряжены, истощены большими потерями. Несмотря на вступивший в силу в мае новый закон о мобилизации армия, молодые люди неохотно записываются на службу, "которая в лучшем случае бессрочна, а в худшем — одноразовая".

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Западные партнеры частно призывают руководство Украины снизить возрастную границу мобилизации с 25 лет, чтобы увеличить потенциальный резерв новобранцев. Но всяким изменениям мешают политическая чувствительность и опасения по поводу и без того тревожного демографического кризиса.

По словам Джека Уотлинга из Королевского объединенного института оборонных исследований, есть несколько причин неудач Украины. Одной из них является нехватка средств противовоздушной обороны, позволяющая российским беспилотникам-разведчикам устанавливать "непрерывное и плотное наблюдение".

Далее россияне наносят удары баллистическими ракетами и беспилотниками по украинской артиллерии в тылу и планирующими бомбами по войскам на фронте, позволяя России медленно, но стабильно продвигаться небольшими подразделениями, часто используя мотоциклы, поскольку танки слишком легко заметить. Ограниченные запасы снарядов в Украине, а также танков и бронетехники усложняют эту проблему. Чем меньше огневой мощи и брони, тем больше полагается на пехоту и тем больше урона.

РФ рискует, но считает, что Украина "посыпается" первой

В издании подчеркивают, что у России тоже множество проблем и не может воевать вечно. Но американские, европейские и украинские чиновники переживают, что при нынешних тенденциях украинская точка взлома будет первой.

"Москва, похоже, делает ставку на то, что она сможет достичь своих целей в Донбассе в следующем году, – пишет Уотлинг, – и навязать украинской армии уровень потерь и материальной деградации настолько высоким, что она больше не сможет препятствовать дальнейшему продвижению". Это, предупреждает он, даст России рычаг влияния на любые переговоры.

Мрачные настроения США по помощи Украине

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При этом в США настроения по отношению к Украине все более мрачные. Так, участвующие в планировании в Пентагоне говорят, что на практике амбиции начала 2023 года относительно возвращения Украиной территорий или принуждения России к переговорам уступили место желанию избежать поражения.

"В этот момент мы все больше думаем о том, как Украине выжить", – цитирует СМИ должностное лицо, участвующее в этом планировании.

Ранее FT раскрыла детали плана Трампа по завершению войны в Украине.

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