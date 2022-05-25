Украина будет бороться до последнего солдата, защищая свою землю - Арестович

Украина будет бороться до последнего солдата, защищая свою землю - Арестович

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина не собирается идти ни на какие уступки российским оккупантам и будет воевать до победного конца.

Арестович убежден, что даже если западные партнеры перестанут помогать Украине, наша страна будет противостоять агрессору собственными силами. Советник главы ОП подчеркнул, что украинцы собираются не только обороняться, но и освобождать временно оккупированные россиянами земли.

Об этом Арестович рассказал 25 мая в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Мы готовы противостоять наедине. Мы не то, что не сломаемся. Не может даже речи идти ни о каких уступках вообще. Мы будем бороться, пока мы можем бороться - до последнего солдата, защищая свою землю. И более того, мы намерены освобождать (наши территории - прим.).

Напомним, даже без западной помощи мы освободили 4,5 области. И освободим еще. Если потребуется, мы проведем дополнительную мобилизацию. Найдем способы, приемы и так далее. Будем действовать, как Израиль во время войны за независимость, действовавший под вооруженным эмбарго. Мы найдем способы", - сказал Арестович.

Напомним, Арестович также рассказал, что российские оккупанты в феврале наступали на девяти направлениях, сейчас их количество уменьшилось до четырех. Основные усилия противника сосредоточены на Луганском направлении.

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