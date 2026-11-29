Украина будет атаковать российские суда с оружием / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена отслеживать в международных водах и наносить удары по каждому судну РФ, транспортирующему оружие, которое россияне используют в войне против Украины.

Об этом сообщает Al Jazeera.

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Украина будет атаковать российские суда с оружием в международных водах

«Если мы где-то найдем российские корабли, перевозящие оружие, использованное в этой войне, то, конечно, мы найдем эти корабли, будем их преследовать и отплатим», — заявил Зеленский.

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Отдельно президент Украины признал просчеты и отметил необходимость работать над ними дальше.

«И мы совершали ошибки, и, конечно, мы должны их исправить», — сказал Зеленский.

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Напомним, премьер-министр Италии Джорджа Мелони резко выразила недовольство Владимиру Зеленскому из-за украинских военных операций против российских судов в Средиземном море, в частности в ливийском порту Бенгази, которые состоялись без предварительного информирования итальянских властей и других европейских союзников.

Мелони назвала эту атаку «ударом по Италии», опасаясь российских ответных ударов по итальянским интересам в регионе. Возможным компромиссом между сторонами может стать координация работы разведывательных служб.

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В то же время, ситуация создала дополнительные внутриполитические трудности для правительства в Риме на фоне критики со стороны оппозиции и рисков вмешательства России во внутренние процессы и будущие выборы. В то время как Зеленский отмечает необходимость переносить борьбу с РФ туда, где сосредоточены ее военные и экономические ресурсы для войны, Мелони стремится защитить национальные интересы Италии и сохранить единство коалиции по поддержке Украины.

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