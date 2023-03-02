Украина будет освобождать Крым по новой стратегии: Данилов объяснил свое заявление

Данилов заметил, что "ничего конспирологического" в этом вопросе нет.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов пояснил, что учитывая нынешние события Украина не может освобождать Крым тем путем, который был избран и принят в указе 2021 года.

Об этом Данилов в эфире канала "Мы – Украина" в рамках телемарафона в четверг, 2 марта.

"В 2021 году 24 марта вышел указ президента Украины Владимира Зеленского №17 о Стратегии деоккупации Автономной Республики Крым и Севастополя. Там, где мы впервые, начиная с 2014 года, отработали все моменты. И первоначальное предложение было решать этот вопрос политико-дипломатическим путем "., с учетом тех обстоятельств, которые происходят сегодня на территории нашей страны, мы обязательно должны рассмотреть эту стратегию, внести в нее соответствующие изменения, проголосовать на заседании СНБО за эти изменения и после этого президент должен либо издать новый указ, либо внести изменения в ту стратегию, которая принималась", – рассказал секретарь СНБО.

Он отметил, что "ничего здесь конспирологического нет". Руководство работает с соответствующими документами, чтобы они отвечали интересам Украины и ее гражданам.

Напомним, днем 2 марта секретарь СНБО Алексей Данилов на своей странице в Twitter сообщил об изменении стратегии деоккупации Крыма. В сообщении чиновник указал, что пути деоккупации, в частности политико-дипломатический, военный, экономический и т.п., требуют смены приоритетов.

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