"Украина будет в НАТО, а Российской империи не будет": Данилов о результатах саммита НАТО

После саммита НАТО в Вильнюсе россияне могут забыть о своих имперских амбициях.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя результаты саммита НАТО, отметил, что результат, которого достиг президент Украины Владимир Зеленский — это наша победа.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

Данилов отметил, что все мы хотели бы, чтобы все решалось очень быстро и на этом саммите был решен вопрос более конкретно относительно нашей позиции относительно членства в Альянсе: «Но жизнь непростая, сложная. Нам нужно выполнить домашнее задание, оно непростое, поэтому сейчас я более чем уверен, что тот результат, которого достиг наш президент на этом саммите и то, что там произошло, это наша победа”.

По словам Данилова, Украина будет в НАТО, а российская империя не будет существовать: “Мы будем в НАТО и это не вызывает никаких сомнений. Более того, я могу сказать, что именно вчерашний день показал, что на мыслях россиян о развитии Российской империи поставлен большой крест. Не будет российская империя больше существовать”.

Секретарь СНБО отметил, что мало кто решил провести анализ декларации G7: “А это была ключевая вещь, когда мы будем иметь с каждым членом семерки отдельные соглашения о нашей безопасности. Это очень важная вещь, когда страны, обладатели ядерного оружия, будут нам оказывать такую помощь”.

Напомним, 12 июля на саммите НАТО Владимир Зеленский также подчеркнул, что Совет Украина-НАТО должен стать инструментом интеграции, а не просто партнерства.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин понимает обеспокоенность Украины из-за отсутствия графиков вступления в НАТО, однако в отношении членства здесь должны быть выполнены условия.

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