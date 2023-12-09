Украина будет вынуждена заморозить войну: Портников о "реалистическом сценарии"

По мнению Портникова, гарантии безопасности Украине будут предоставлены – но вопрос о том, до или после какой-либо крупной катастрофы.

Война в Украине может перейти в стадию локализованного и замороженного конфликта, но даже для этого необходим ряд условий.

Об этом сказал политический эксперт и журналист Виталий Портников в "Рандеве" с Яниной Соколовой на "5 канале".

"Украинцы не хотят заморозки войны, потому что не хотят оставлять ее в наследство своим детям и внукам. Но реальность может быть такой, что война и так передастся в наследство детям, потому что просто не будет прекращаться", — рассуждает Портников.

По его словам, в случае заморозки войны необходимы:

Оборонные сооружения там, где можно наступать дальше.

Гарантии безопасности от НАТО, чтобы на украинские города не сыпались ракеты и не летали беспилотники.

Система эффективной противовоздушной обороны.

Четкие гарантии того, что территория, контролируемая легитимным украинским правительством, будет под ядерным зонтиком и что ядерная бомба не упадет, например на Киев или Одессу.

"Вот вам простые гарантии. Они могут быть гарантиями НАТО, они могут быть гарантиями Соединенных Штатов. Рано или поздно эти гарантии будут предоставлены. Вопрос в том, будут ли они даны до какой-либо большой катастрофы или после... Вопрос исключительно в том, какой количеством жизней заплатит украинский народ за эти гарантии. Теми жизнями, которые уже отданы, или геометрической прогрессией, которой придется прийти по жертвам, чтобы эти гарантии произошли", — заявил Портников.

Ранее Витлий Портников объяснил, почему Украина не может перенести войну на территорию РФ.

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