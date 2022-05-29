"Украина будет защищать свою землю до последнего": Зеленский заявил, что у РФ нет никаких шансов на победу

"Украина будет защищать свою землю до последнего": Зеленский заявил, что у РФ нет никаких шансов на победу

Украина будет защищать свою землю до последнего.

Президент Владимир Зеленский, прибывший 29 мая с рабочим визитом на Харьковщину, заявил, что Украина будет бороться и обязательно победит. В то же время украинский лидер подчеркнул, что у российских оккупантов нет никаких шансов.

Об этом он написал в своем Telegram.

"В этой войне оккупанты пытаются выжать хоть какой-то результат для себя. Но им уже давно следует понять, что мы будем защищать свою землю до последнего. У них нет никаких шансов. Мы будем бороться и обязательно победим", — говорится в его сообщении.

Ранее Зеленский назвал условие для окончания войны в Украине за считанные недели.

Напомним, Зеленский объяснил, почему будет говорить только лично с Путиным.

Читайте также: