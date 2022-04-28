Украина будет защищаться любым образом, в частности, ударами по складам и базам российских убийц — Подоляк

Украина будет защищаться любым образом, в частности, ударами по складам и базам российских убийц — Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина будет защищать себя любыми способами, даже ударами по российским складам и базам.

По словам Подоляка, мир поддерживает и признает право Украины на подобные действия. В частности, в Госдепе США считают, что Украина должна сама решать, атаковать ли объекты на территории России. Такого же мнения придерживается и Британия.

Об этом Подоляк написал в своем Твиттере.

"Россия напала на Украину и убивает мирных граждан. Украина будет защищать себя любым способом, в том числе ударами по составам и базам российских убийц. Мир это право признает", — подчеркнул советник главы ОП.

Напомним, ранее Подоляк спрогнозировал, что в течении следующих недель будет усиливаться "демилитаризация" России в приграничных с Украиной районах. Тогда у россиян будет возникать вопрос о том, что они делают в Украине и почему убивают людей.

Следует отметить, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия "не будет против" того, чтобы Украина применила предоставленное ей оружие против целей на территории России.

Кроме того, ранее министр по вооруженным силам Великобритании Джеймс Хиппи также заявил, что Украина "совершенно легитимно" может атаковать объекты в России. По его словам, Украина может нанести удар по запасам топлива и складам боеприпасов РФ, ведь это часть войны.

Министр по вооруженным силам Британии заявил, что Украина может вполне легитимно атаковать объекты в России

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