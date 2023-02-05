"Украина ценит только азовцев": РФ устроила циничную провокацию накануне обмена пленными 4 февраля

Официальные представители Украины узнали об обмене в день, когда он состоялся, – 4 февраля.

Накануне состоявшегося между РФ и Украиной очередного обмена военнопленными, российские представители устроили циничную провокацию и призвали родственников пленных устроить митинги против властей Украины.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал координатор группы семей пленных военных медиков Андрей Кривцов.

Так, по его словам, россияне устроили провокацию, чтобы показать, что Украина "ценит только азовцев", а других военных возвращать не хочет.

Официальные представители Украины узнали об обмене 4 февраля. Однако еще 1 февраля россияне обзвонили родственников пленников.

"Вечером нескольким семьям позвонили, дали трубку – и они услышали голос родного, близкого человека. Несколько минут разговора, человек сообщает, что находится сейчас на границе. Затем трубку берет представитель РФ и сообщает, что Украина отказывается забирать наших военных, требует вместо них предоставить азовцев, а если люди не пойдут под стены официального здания власти, не соберутся на митинги до утра, то россияне вернутся с пленными обратно в тюрьму", — рассказал Кривцов.

Он подчеркнул, что главной целью россиян было создать впечатление, что для Украины ценны только "азовцы", а других солдат страна "не хочет возвращать".

Обмен между РФ и Украиной военнопленными 4 февраля

4 февраля в Украину вернулось 116 защитников, находившихся во вражеском плену. В их числе защитники Мариуполя, Херсона, Бахмута и других украинских городов. Среди них – 87 воинов ВСУ, двое из которых – из ССО, а также 9 бойцов ТрО, 7 защитников из Нацгвардии, 6 – из Нацполиции, 5 – из ГНСУ, 2 из ВМС и 2 представитель ГСЧС. Среди освобожденных из плена — 2 офицера и 114 рядовых и сержантов.

Позже также стало известно, что во время обмена среди освобожденных из российского плена – военная из Луцка Алла Сенченко, воевавшая в Донецкой области. Родные потеряли связь с женщиной в конце мая 2022 года, а про плен узнали из пропагандистских роликов.

Освобожденных из плена украинцев сразу пришлось госпитализировать из-за неудовлетворительного состояния здоровья.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что общее количество пленных, которых с 24 февраля удалось вернуть домой, достигло уже 1762 человек.

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