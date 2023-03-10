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Украина чтит своих героев: Зеленский поблагодарил всех, кто пришел отдать последнею дань уважения "Да Винчи"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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1933
Время на прочтение
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Украина чтит своих героев: Зеленский поблагодарил всех, кто пришел отдать последнею дань уважения "Да Винчи"

Фото: Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный

Во время церемонии прощания Зеленский передал матери "Да Винчи" его "Крест боевых заслуг".

Глава государства Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто сегодня, 10 марта, пришел на прощание с легендарным бойцом Дмитрием Коцюбайло с позывным "Да Винчи".

Об этом украинский президент сказал во время видеообращения в пятницу, 10 марта.

Зеленский рассказал, что во время церемонии прощания передал матери "Да Винчи" его "Крест боевых заслуг".

"И я благодарю всех, кто пришел на церемонию прощания с "Да Винчи". Всем, кто хотел бы прийти, но сейчас на фронте, в армии, в госпитале. Это очень важно. Важно, что Украина чтит своих героев и демонстрирует миру, какие люди отдают свою жизнь за свободу нашего народа и всей Европы. Благодарен каждому и каждой. Вспомните сегодня Дмитрия, вспомните всех тех, кого забрала у нас эта война – с 24 февраля, с 14-го года ять героям!", — сказал лидер Украины.

Напомним, 7 марта Зеленский сообщил, что во время боев погиб легендарный боец Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи". Ему было 27 лет. "Да Винчи" воевал с 2014 года. На фронт он ушел в 18 лет.

Церемония прощания прошла 10 марта в Киеве на Майдане Незалежности. Отдать последнею дань уважения пришли президент Владимир Зеленский, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов, министр обороны Алексей Резников, премьер-министр Финляндии Санна Марин и тысячи украинцев. Панихида по погибшему военному состоялась в Михайловском златоверхом соборе.

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Дата публикации
Просмотры
1933
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