"Украина делает все достаточно умело": в Бундестаге сообщили, может ли Путин напасть на страны НАТО

"Украина делает все достаточно умело": в Бундестаге сообщили, может ли Путин напасть на страны НАТО

Когда война в Украине закончится, русскому режиму понадобится 3-5 лет или больше, чтобы восстановить свою армию и силы.

Об этом в интервью ТСН рассказал член комитета германского Бундестага по вопросам обороны Маркус Фабер.

По его словам, во время полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла много военных возможностей.

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“Поскольку Украина делает все достаточно умело, способность России атаковать другие страны уменьшается с каждым днем. Но, конечно, когда эта война так или иначе закончится, русскому режиму понадобится 3-5 лет или больше, чтобы восстановить армию и силы. И только после этого, я уверен, они снова захотят вторгнуться в другие страны или в Украину”, — подчеркнул Маркус Фабер.

По его мнению, Швейцария и Франция потому и хотят так быстро стать частью НАТО.

“Я не думаю, что Россия будет атаковать НАТО. Альянс просто слишком силен. Но каждая другая страна, соседствующая с Россией, находится в опасности”, — подчеркнул член комитета немецкого Бундестага по вопросам обороны.

Напомним, что в Бундестаге заявили об ошибочности политики Меркель в отношении Москвы.

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