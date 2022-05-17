"Украина делает все возможное и невозможное": Маляр о спасении защитников Мариуполя

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отказалась рассказывать, сколько украинских защитников находится на "Азовстали" и есть ли среди них иностранцы.

Она подчеркнула, что эта информация может помешать операции по спасению защитников Мариуполя.

Об этом Маляр рассказала 17 мая во время телемарафона.

"Мы знаем эту цифру и мы понимаем, что объемы операции спасения. Но это тоже чувствительная информация и она не озвучивается вплоть до конца операции спасения. Что касается шансов в целях спасения, то здесь некорректно делать предположения, как и отвечать на вопрос, когда закончится война — это процесс и в этом процессе очень много составляющих, которые ежеминутно могут этот процесс менять. Единственное, что можно сказать, это то, что Украина делает все возможное, чтобы спасти украинских военных. Они герои. И мы сегодня все сценарии, которые вообще появлялись в соцсетях, те предложения, которые были от экспертов, иностранных политиков — были попытки все эти сценарии использовать. Мы надеемся, что эта операция будет успешной", — сказала Маляр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации с традиционным обращением в ночь на 17 мая 2022 года. Он заявил, что операция по спасению защитников Мариуполя начата украинскими военными, разведчиками.

Напомним, с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе было вывезено 52 раненых защитников. Когда их состояние улучшится, будет произведен обмен на российских военнопленных.

Читайте также: