"Украина диктует свои условия": спикер ВМС ВСУ Плетенчук о боевых действиях в акватории Черного моря

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что сегодня Украина диктует свои условия ведения боевых действий в Черном море. Украине приходится более подробно и слаженно планировать новые операции по уничтожению Черноморского флота России.

Об этом он рассказал в эфире "Эспрессо".

По его словам, сегодня Украина смогла перехватить инициативу в Черном море.

"Можно констатировать, что инициатива сегодня на нашей стороне. В этом деле инициатива много значит, поскольку появляется возможность навязывать свои условия ведения боевых действий. По состоянию на сейчас у нас это получается, но мы должны работать и дальше. Каждое судно под военным флагом в Черном море для нас законная цель", — подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

Напомним, по данным ГУР, во время уничтожения российского патрульного корабля "Сергея Котова" в ночь на 5 марта было ранено по меньшей мере 27 оккупантов, еще семь — погибли.

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