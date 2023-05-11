Украина для контрнаступления получила арсенал на $30 млрд, но для успеха нужно нечто большее – Bloomberg

Авторы материала предупреждают – если Украине удастся добиться лишь незначительных достижений во время контрнаступления, это может усилить давление на Киев по подписанию соглашения о прекращении огня.

Для предстоящего контрнаступления Украина вооружилась более чем на 30 млрд дол. предоставленным союзниками оборудованием. Это больше годовых расходов на оружие любого члена НАТО, кроме США, но неизвестно, будет ли этого достаточно.

Об этом пишет Bloomberg.

В статье отмечается, что для достижения успеха при контрнаступлении Украине предстоит провести сложную так называемую общевойсковую операцию без преимущества в воздухе. Такую подготовку имеют немногие военные во всем мире.

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Украина нуждается в координации пехоты, бронетехники, саперов и противовоздушной обороны, чтобы максимально усилить влияние более 200 танков, 300 боевых машин пехоты и другого оружия, которое государство получило с декабря 2022 года.

В материале указано, что украинские военные командиры умаляли ожидания и неоднократно призывали увеличить количество вооружений, включая ПВО и ракеты большой дальности.

"Ни одна армия никогда не верит, что она достаточно хорошо оснащена, чтобы выполнять то, что от нее требуется. Это природа военных", – объяснил экс-полковник морской пехоты США Марк Канкиан.

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По оценкам военных аналитиков, успех украинских войск будет зависеть от факторов, которые выходят за рамки вооружения. Речь идет об обучении, разведывательных данных и умении противостоять российской авиации, которая имеет преимущество над украинской.

Авторы статьи отмечают – если Украине удастся достичь лишь незначительных достижений во время контрнаступления, как развернутые вокруг Бахмута российские войска, это может привести к очередному тупику зимой и усилению давления на Киев, чтобы он отказался от возвращения захваченной территории в рамках соглашения о прекращении огня".

Готовность Украины к контрнаступлению

Как сообщил представитель Коммандования армии США в Европе и Африке Мартин О'Доннелл, западные партнеры передали Украине для контрнаступления более 600 различных видов вооружения. Это больше, чем у любой армии мира.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что украинские войска получили необходимую помощь и готовы к контрнаступлению, однако отмечает, что россияне смогли обустроить "значительные оборонительные рубежи".

Однако президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ нужно больше времени для начала контрнаступления, ведь они ждут еще доставки обещанной военной помощи.

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