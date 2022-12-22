"Украина для Путина – это и есть гарантия безопасности": Фейгин раскрыл планы диктатора

Фейгин считает, что Запад разговаривает с Путиным только из-за ядерного оружия.
Российский правозащитник Марк Фейгин считает, что под "гарантиями безопасности" от Запада Путин понимает сдачу Украины.
Об этом пишет "Обозреватель".
Российский правозащитник убежден, что под "гарантиями безопасности" для РФ речь идет о не расширении НАТО и сдаче Украины под контроль Москве.
Он добавил, что в понимании Запада "гарантии безопасности" — это не расширение НАТО на восток и возвращение Украине оккупированных территорий, Путин убежден, что для этого Запад должен отказаться от Украины.
По мнению Фейгина, после войны Запад вряд ли откажется от вступления Украины в НАТО, поскольку оказывает нам большую помощь. А о гарантиях для Путина говорят только потому, что у диктатора есть "ядерная кнопка", а без нее все давно бы уже было решено.
"Честно говоря, я не представляю, как с Путиным можно договориться о гарантиях, которые исключали бы фактический захват Украины, исключали ее подчинение Москве. Но ведь речь идет именно об этом", — сказал российский правозащитник.
Война России против Украины
24 февраля российский диктатор Путин объявил о проведении так называемой "спецоперации". Ее целью якобы была "демилитаризация и денацификация Украины", чтобы защитить "народ Донбасса". Диктатор призвал ВСУ сложить оружие и смириться с присутствием оккупационной армии на территории Украины, если этого не произойдет, то будет "жестокая реакция".
Однако ВСУ не изменили народу Украины и с первых дней смело защищают наше государство. Силы обороны провели успешные наступления в северных областях, Херсонской и Харьковской областях.
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