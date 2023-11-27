Украина до сих пор поставляет России запчасти для самолетов и вертолетов — расследование

Последняя поставка авиазапчастей была произведена в январе этого года.

Авиапромышленность страны-агрессора России продолжает получать поставки от российской компании "Авиа ФЭД сервис", которая со своей стороны закупила большую часть запчастей в Украине.

Об этом говорится в расследовании издания "Важные истории".

С начала полномасштабного вторжения компания "Авиа ФЭД сервис" поставила Минобороны РФ, "Ростеху" и президентскому летному отряду РФ запчастей по меньшей мере на 650 млн рублей (2022 год – июль 2023 года). Большая часть – на 370 млн рублей, пришла из Украины.

Согласно таможенным данным, "Авиа ФЭД сервис" импортировала:

детали для ремонта самолетов Ан-124 производства Харьковского машиностроительного завода ФЭД почти на 120 млн рублей;

запчасти для локационных станций вертолетов Ка-32 производства киевского завода "Радар" более чем на 67 млн рублей;

детали для ремонта двигателей Ан-24 и Ан-12 производства "Мотор Сич";

продукцию киевского завода "Артем", Харьковского агрегатного конструкторского бюро, Волчанского агрегатного завода и других украинских предприятий примерно на 170 миллионов.

Также были поставки из Франции, США и Великобритании.

После начала войны на востоке Украины главный поставщик "Авиа ФЭД Сервис" — Харьковский завод ФЭД (ХМЗ) официально остановил все поставки в Россию. Это был серьезный удар по предприятию – на Россию приходилось около 70% продаж.

Изначально "Авиа ФЭД Сервис" был основан в 1993 году как представительство ХМЗ. Нынешний директор завода Александр Решетник родился в Луганске, учился в Харьковском авиационном институте, на его персональном сайте есть раздел с фотографиями сотрудников ФЭД.

С началом войны в Донбассе завод официально остановил поставки в Россию. В 2018 году "Авиа ФЭД Сервис" попала под украинские санкции.

"Поэтому в 2022-2023 годах поставки ей шли не напрямую, а через зарегистрированную в Объединенных Арабских Эмиратах компанию Linker… На сайте сказано, что она специализируется на поставках авиадеталей для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-32 "в любую точку мира". На сайте LinkedIn можно найти профиль руководителя компании – его зовут Андрей Курта. В профиле Курты в Вконтакте указано, что он родился в Чернигове и окончил Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя", — пишут журналисты.

Linker получал украинскую продукцию, в частности от "Мотор Сич", директор которого Вячеслав Богуслаев в октябре прошлого года был задержан по подозрению в госизмене за "незаконную поставку товаров военного назначения для российской штурмовой авиации".

На сайте родственной Linker компании Amis отмечено, что компания — официальный представитель "Мотор Сич" в ОАЭ и "имеет все необходимые разрешения и лицензии".

Последняя поставка Linker была сделана в январе этого года. После этого поставки продолжились уже через компанию "Бакайторг1" из Кыргызстана, зарегистрированную в апреле 2023 года. За это время она успела продать России продукции украинского ХМЗ на 40 млн рублей.

Директор "Авиа ФЭД Сервис" Александр Решетник сказал в комментарии изданию, что украинская продукция, поступившая в адрес компании в 2022-2023 годах, была приобретена его компанией ранее, в 2020-2021 годах и просто "лежала за границей".

На вопрос, как это возможно в случае с поставками через "Бакайторг1", которая была зарегистрирована всего несколько месяцев назад, он не ответил.

Напомним, в суд направили обвинительный акт в отношении экспрезидента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и директора Департамента внешнеторговой деятельности предприятия, подозреваемых в работе на Россию.

Читайте также: