Украина должна была получить самолеты F-16 еще два года назад: генерал США о роли истребителей в войне

По его мнению, F-16 увеличат потенциал Воздушных Сил ВСУ. Однако количество имеет значение.
Украина должна была получить самолет F-16 еще два года назад. Но это уже в прошлом, а по состоянию на сегодняшний день украинские пилоты должны готовиться к использованию этих истребителей.
Об этом заявил генерал-лейтенант запаса Воздушных сил США Дэвид Дептула в интервью АрмияInform.
"Украина должна была получить F-16 еще два года назад… Но это уже в прошлом… Украине нужно готовиться к использованию этих самолетов в том количестве, которое она получает сейчас", – говорит американский генерал.
По его мнению, F-16 увеличат потенциал Воздушных Сил ВСУ. Однако генерал отмечает, что количество имеет значение.
Дептула отмечает, что чем больше F-16 и чем более совершенные версии F-16 Украина сможет получить, тем сильнее будут ВСУ в будущем.
"Страны-партнеры должны увеличить количество истребителей F-16, предоставляемых Украине; должны предоставить усовершенствованные блоки F-16, а также современное вооружение для F-16. Это станет продолжением усиления возможностей Воздушных Сил", – подытожил он.
Дэвид Дептула – генерал-лейтенант запаса Воздушных Сил США, прослуживший в американской авиации 34 года. Был главным планировщиком воздушной кампании многонациональных коалиционных сил во главе с США "Буря в пустыне" против Ирака в 1991 году.
Ранее сообщалось, что украинские пилоты закончили обучение на F-16 в США и направляются в Европу. Также стало известно, что в Нидерландах десять украинских военных прошли обучение по обслуживанию F-16.
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