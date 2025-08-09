Украина должна готовиться к следующей войне: военный оценил перспективы переговоров

Командир отделения батальона "Айдар" Станислав Бунятов "Осман"

Украинское общество сознательно или бессознательно готовят к территориальным уступкам, что является ложным путем, который не приведет к настоящему миру. Украине же необходимо готовиться к следующей войне. Такое мнение высказал командир отделения 24-го штурмового батальона "Айдар", младший сержант Станислав Бунятов "Осман".

Об этом он написал в своем Telegram-канале "Говорят снайпер+".

"Общество прогревают до территориальных уступок, однако я не понимаю зачем", - написал военный.

Он считает, что адекватно оценивающие ситуацию люди понимают, что за одну кампанию вернуть все территории не удастся. По словам Бунятова, те, кому нужно объяснять эту простую логику, преимущественно сидят за границей.

Он добавляет, что общество, поначалу боявшееся верить в войну, теперь боится правды о ее продолжении и поливает грязью тех, кто открыто говорит о реальной угрозе.

«Адекватные и так отдают себе отчет, что за одно мероприятие территории мы не вернем, поэтому нужно готовиться к следующей войне», — подчеркнул младший сержант.

Он также отметил, что, безусловно, все войны заканчиваются переговорами и подписанием договоров. Однако подчеркнул, что не все договоры в истории делили войны в одной стране на Первую и Вторую, намекая на то, что возможное перемирие может стать лишь паузой перед новой эскалацией конфликта.

