Украина должна готовиться к войне на истощение, Путину не нужны переговоры – The Economist

Издание The Economist проанализировало, что дальше ждет Украину в будущем и почему контрнаступление – не главное.

Украину ждет изменение курса: она должна меньше концентрироваться на планах послевоенного восстановления, а готовиться к длительной войне.

Об этом говорится в статье The Economist.

В издании считают, что украинцы должны молиться о скорой победе, но планировать длительную борьбу.

"Контрнаступление, которое началось в июне, основывалось на надежде, что украинские солдаты, оснащенные современным западным оружием и пройдя обучение за границей, вернут себе достаточно территории, чтобы обеспечить своим лидерам сильную позицию на любых последующих переговорах. Этот план не работает", – говорится в статье.

Журналисты не исключат, что ВСУ все еще могут совершить прорыв на фронте в ближайшие недели, но "было бы ошибкой полагаться на это".

Путину не нужны переговоры

По мнению авторов статьи, Украина требовать прекращения огня или мирных переговоров бессмысленно.

Путин не демонстрирует никаких признаков желания вести переговоры, и даже если бы он это сделал, ему нельзя было бы доверять. Диктатор ждет, пока Запад устанет, и надеется, что Дональда Трампа переизберут на пост президента США.

"Путину нужна война, чтобы подкрепить его внутреннюю диктатуру; любое прекращение огня было бы просто паузой для перевооружения и подготовки к наступлению. Если украинцы перестанут воевать, они могут потерять свою страну", – отмечают в статье

Готова ли Украина к войне на истощение

"И Украина, и ее западные сторонники начинают отдавать себе отчет, что это будет жестокая война на истощение... Но, к сожалению, ни Украина еще не готова, ни ее западные партнеры. Все они все еще сосредоточены на контрнаступлении", – пишет The Economist .

Журналисты советуют пересмотреть военную стратегию Украины и то, как руководствуется ее экономика. Вместо того чтобы стремиться победить, а затем отстроить, целью должно быть обеспечение того, чтобы Украина имела выносливость, чтобы вести длительную войну — и могла процветать, несмотря на это.

Что нужно, чтобы Украина выстояла

"Первая перекалибровка — военная. Воины Украины истощены; многие лучшие из них погибли. Несмотря на мобилизацию, Украине не хватает живой силы, чтобы поддерживать постоянное широкомасштабное контрнаступление. Ей нужно мобилизовать ресурсы и изменить правила игры. Новая тактика и технологии могут привести к победе над Россией.

Украинские технически подкованные предприниматели наращивают производство беспилотников: украинские беспилотники недавно уничтожили российские военные корабли; их ракеты, похоже, повредили обширную систему противовоздушной обороны в Крыму. Вероятно, будет нанесено еще много ударов, чтобы уничтожить военную инфраструктуру России и лишить ее военно-морского приюта в Черном море.

Не ждите нокаутирующего удара. Россия также увеличила производство беспилотников. Тем не менее, Украина может нанести ответный удар, когда Россия бомбит ее, и, возможно, даже сдержать некоторые атаки", — пишут в статье.

2) Помощь Украине в техническом обслуживании, чтобы поддерживать многолетнюю борьбу: простой ремонт, надежные поставки артиллерии и обучение.

3) Лучшая противовоздушная оборона.

"Украина не может преуспевать, если Россия безнаказанно подрывает инфраструктуру и убивает гражданское население, как это было за последние 18 месяцев", — отмечают в статье.

4) Экономическая перекалибровка.

Выполнение этих всех пунктов требует политической воли от Украины, а также от ее друзей на Западе.

"Очень много разговоров об Украине базируется на "прекращении войны". Это нужно изменить. Молитесь о скорой победе, но планируйте длительную борьбу — и Украину, которая все равно сможет выжить и преуспеть", — советуют в издании.

Напомним, что президент США Байден решил, что пока не будет предоставлять ATACMS Украине.

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