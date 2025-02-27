Украина должна использовать паузу для подготовки к новой фазе войны — председатель Совета резервистов ВСУ

Российская агрессия не остановится даже если будет перемирие.

После возможного перемирия Украине следует использовать это время для укрепления сил и подготовки к будущей фазе войны.

Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью "Украинскому радио".

По его словам, российская диктатура построена таким образом, что ее существование нуждается в постоянной агрессии против соседей. Поэтому пока в России не изменится политическая система, угроза для Украины будет продолжать существовать. Он отметил, что даже если будет достигнуто перемирие, Россия использует это время для подготовки к новым агрессивным действиям.

"Мы тоже имеем в максимально сжатые сроки провести всеобщее обучение населения хотя бы базовой профессиональной подготовки. Мы должны расширить и ракетные программы, и программы беспилотных летательных систем, поскольку все равно в человеческом плане мы уступаем количественно противнику. Поэтому наш акцент будет на технологиях", — считает Тимочко.

Он также обратил внимание на необходимость подписания и внедрения ряда договоров безопасности с союзниками, чтобы гарантировать стабильность и защиту Украины в условиях постоянной угрозы.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его команда уверены, что в ближайшее время они заключат соглашение о прекращении огня между Украиной и Россией.

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