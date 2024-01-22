"Украина должна отказаться от территории, чтобы прекратить войну" – скандальное заявление премьера Словакии

По словам Роберта Фицо, Россия не уйдет с оккупированных территорий Украины.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев должен уступить территории, чтобы прекратить войну России против Украины. По его мнению, это единственный способ прекратить урегулировать вооруженный конфликт.

"Должен быть какой-то компромисс. Чего они ожидают, что россияне покинут Крым, Донбасс и Луганск? Это нереально", — заявил Фицо словацкому общественному вещателю RTVS.

Роберт Фицо также подтвердил свою позицию блокировать вступление Украины в НАТО. В преддверии запланированной встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем он заявил, что наложит вето на это решение.

"Я ему (Шмыгалю – ред.) скажу, что я против членства Украины в НАТО и наложу на это вето. Это было бы просто основой для Третьей мировой войны, ничего другого", — сказал Фицо.

Словацкий политик также заявил, что "Украина не является независимой и суверенной страной" и что Украина — "одна из самых коррумпированных наций в мире". Премьер также повторил кремлевский тезис, что "страну контролируют США".

Напомним, депутат Верховной Рады Александр Мережко требует решительной реакции по заявлениям "лидера другого государства", которыми тот ставит под сомнение суверенитет Украины.

Мережко сделал сообщение после антиукраинских заявлений премьер-министра Словакии Роберта Фицо, у которого на среду, 24 января, запланирован визит в Украину.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал скандальное заявление о войне в Украине. Мол, даже с деньгами и всем западным оружием ему не удастся победить агрессорку Россию на поле боя.

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