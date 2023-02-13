Украина должна получить вооружение до того, как РФ перехватит инициативу — генсек НАТО

НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько нужно, заверил Столтенберг.

Украина должна получить от международных партнеров все необходимое вооружение, прежде чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции 13 февраля.

"Ключевые средства, такие как боеприпасы и запчасти должны поступить в Украину, прежде чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя. Скорость спасет жизнь", — сказал он.

Столтенберг заверил, что Альянс будет поддерживать Украину столько, сколько нужно. Однако подчеркнул, что союзники по НАТО не будут вмешиваться в войну, которую Россия развязала против Украины

Кроме того, по его словам, Альянс планирует увеличить свои цели по запасам боеприпасов, которые истощаются из-за войны в Украине.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что почти через год после вторжения Путин готовится не к миру, а начинает новые наступательные действия. Столтенберг уточнил, что, по его мнению, повторное наступление России в Украине уже началось, что видно из количества дополнительных сил, направленных российской стороной на востоке Украины.

К слову, президент Польши Анджей Дуда 12 февраля заявил, что Россия может победить Украину, если Запад срочно не поставит оружие Киеву для противостояния агрессору.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя призыв польского лидера как можно быстрее передать Украине новое западное оружие, заявил, что Дуда сигнализирует европейцам, что поражение Украины в войне с Россией будет иметь тяжелые последствия для всей Европы.

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