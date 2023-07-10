"Украина должна стать членом НАТО": президент Литвы сделал важное заявление

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что он поддерживает членство Украины в НАТО. Науседа также сообщил, что государства-члены Альянса решили отменить требование выполнения Плана действий на пути к членству для Украины.

"Украина должна стать членом НАТО. Время обещаний истекло, надо смотреть, как это обеспечить", — заявил президент Литвы.

Он подчеркнул, что Альянс, как сильная организация, должен обеспечивать единство и солидарность, и подчеркнул необходимость предоставить четкий сигнал о возможности членства Украины в НАТО, когда наступят соответствующие условия.

Науседа отметил, что необходимо выходить за рамки языка Бухарестского саммита, который говорит только о "открытой двери". Он подчеркнул, что важно принять решение, которое сделает членство Украины в НАТО не только теоретической возможностью, но и практической реальностью.

Президент Литвы также выразил положительное отношение к решению об отмене Плана действий по членству Украины, заявив, что это упростит путь Украины к вступлению в НАТО.

Со своей стороны, генеральный секретарь НАТО, Йенс Столтенберг, отметил, что консультации по финальному решению на саммите еще продолжаются. "Консультации продолжаются, и будут другие встречи сегодня. Но я уверен, что все союзники согласятся на очень четкое сообщение по Украине. Финальное решение еще не принято", — подчеркнул он.

Следовательно, заявления президента Литвы подтверждают поддержку Украины на пути к членству в НАТО, а отмена требований Плана действий становится положительным шагом в этом направлении. Решение об участии Украины в Альянсе все еще обсуждается на саммите, и ожидается, что союзники примут четкое уведомление о возможности членства страны в НАТО.

Напомним, что Кулеба переговорил с Блинкеном накануне саммита НАТО в Вильнюсе.

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