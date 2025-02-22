Украина должна стать лидером нового геополитического союза: Жорин объяснил, для чего это нужно

Жорин подчеркнул, что страны Балтии и Польша наиболее вовлечены в поддержку Украины и активно обеспокоены действиями России из-за своей близости к агрессору.

У Украины есть шанс начать создание своего альтернативного союза с дружественными странами, которые по-настоящему понимают угрозы, исходящие от России.

Об этом заявил Максим Жорин, подполковник ВСУ и заместитель командира 3 ОШБр в Telegram.

По его словам, самым оптимальным вариантом для борьбы с агрессией России есть проект Балто-Черноморского союза, в котором Украина могла бы занять ключевую роль.

Такой союз, по его мнению , является не фантазией, а необходимостью времени, что позволит создать реальные геополитические изменения в мире.

«Наблюдая за инертностью и слабостью лидеров ЕС и постоянными поворотами США, Украине нужно искать реально чувствующих опасность союзников. Балто-Черноморский союз может стать нашей "геополитической крепостью", где у Украины будет право на лидерство”, – заявил Жорин.

Напомним, по словам Жорина, россияне уже находятся в нескольких километрах от Днепропетровской области, однако в Украине до сих пор не решены проблемы с мобилизацией.

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