Украина дополнительно получит почти 500 млн евро от Всемирного банка: куда будет направлен грант

В рамках дополнительного соглашения Украина получит от Норвегии, Австрии и Соединенных Штатов Америки дополнительные гранты (в пределах одного гранта) в сумме 495 млн евро.
Украина получит дополнительно 495 млн. евро грантовых средств из Целевого фонда Всемирного банка. Изменение в соглашение подписали министр финансов Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка Аруп Банерджи.
Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщает пресс-служба Минфина.
В рамках этого дополнительного соглашения Украина получит от Норвегии, Австрии и Соединенных Штатов Америки дополнительные гранты (в пределах одного гранта) в сумме 495 млн евро.
"Грант будет направлен в общий фонд государственного бюджета Украины для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутриперемещенных лиц", — говорится в сообщении.
Грант будет предоставлен Украине из Целевого фонда Всемирного банка в рамках Программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления.
Ранее президент Всемирного банка Дэвид Малпасс оценил физический ущерб украинским зданиям и инфраструктуре из-за вторжения России. Он достиг примерно 60 миллиардов долларов и будет расти по мере продолжения войны.
Читайте также: