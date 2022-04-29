Украина дополнительно получит почти 500 млн евро от Всемирного банка: куда будет направлен грант

Украина дополнительно получит почти 500 млн евро от Всемирного банка: куда будет направлен грант

В рамках дополнительного соглашения Украина получит от Норвегии, Австрии и Соединенных Штатов Америки дополнительные гранты (в пределах одного гранта) в сумме 495 млн евро.

Украина получит дополнительно 495 млн. евро грантовых средств из Целевого фонда Всемирного банка. Изменение в соглашение подписали министр финансов Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка Аруп Банерджи.

Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщает пресс-служба Минфина.

В рамках этого дополнительного соглашения Украина получит от Норвегии, Австрии и Соединенных Штатов Америки дополнительные гранты (в пределах одного гранта) в сумме 495 млн евро.

"Грант будет направлен в общий фонд государственного бюджета Украины для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутриперемещенных лиц", — говорится в сообщении.

Грант будет предоставлен Украине из Целевого фонда Всемирного банка в рамках Программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления.

Ранее президент Всемирного банка Дэвид Малпасс оценил физический ущерб украинским зданиям и инфраструктуре из-за вторжения России. Он достиг примерно 60 миллиардов долларов и будет расти по мере продолжения войны.

Всемирный банк готовит пакет в 3 миллиарда долларов финансовой поддержки для Украины

Читайте также: