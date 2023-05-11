Украина еще не выиграла войну, однако Россия уже потерпела военное поражение — Боррель

РФ потерпела поражение, когда провалила попытку захватить Киев "за пару недель" и не смогла захватить Бахмут, отметил глава внешнеполитического ведомства ЕС.

Россия уже потерпела военное поражение. В то же время Украина еще не победила в войне.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель во время Европейского саммита по обороне и безопасности в Брюсселе.

Об этом пишет El Mundo.

"Это кровавая война, но Россия уже проиграла эту войну. Украина еще не победила, но Россия явно потерпела военное поражение", — заявил Боррель.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства ЕС, Россия потерпела поражение, когда провалила свою попытку захватить Киев "за пару недель" и не смогла захватить Бахмут.

В то же время Боррель попросил быть осторожными и не делить мир на Запад и все остальное, поскольку Россия была бы счастлива заявить о поддержке со стороны "остального мира".

"Многие люди недостаточно решительно осуждают Россию. Они голосовали в Организации Объединенных Наций против России... Но потом я слышу некоторых мировых лидеров, которые недостаточно решительно осуждают российскую агрессию против Украины", — добавил Боррель.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно больше времени для начала долгожданного контрнаступления против российской оккупационной армии, поскольку военные ожидают отправки обещанной военной помощи.

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