Украина – это цивилизация, воюющая с варварами: Арестович призвал не дегуманизировать россиян

Украина – это цивилизация, воюющая с варварами: Арестович призвал не дегуманизировать россиян

Арестович призвал воздержаться от призывов к уничтожению России.

Советник главы офиса президента Алексей Арестович призвал не дегуманизировать врага и не призывать к уничтожению россиян.

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Об этом он сказал на брифинге 22 марта.

"Не надо дегуманизировать врага. Призывы к издевательствам над пленными, ударам или уничтожению гражданского населения РФ и поддерживающих их стран, в частности Беларуси, — недопустимы. У нас европейская армия, европейская страна. И мы с вами не варвары. Мы — цивилизация, которая борется с варварами. Остаемся цивилизованными", — сказал Арестович.

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