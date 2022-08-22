Украина эвакуировала 825 человек из оккупированной части Харьковщины — Верещук

Украина эвакуировала 825 человек из оккупированной части Харьковской области.
Среди спасенных украинцев есть 238 детей.
Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.
"Удачная гуманитарная операция: сегодня эвакуировали 825 человек из неподконтрольной части Харьковской области, 238 из них – дети. Спасибо руководителю Харьковской ОВА Олегу Синегубову за организацию процесса, а также волонтерским организациям за их самоотверженность и помощь", — сообщила Верещук.
Напомним, с временно неподконтрольных территорий Херсонщины, Харьковщины, Запорожской, Донецкой, Луганской областей и АР Крым удалось эвакуировать более 21 тысячи человек.
Читайте также:
- 19 погибших: завершились поисковые работы на месте удара оккупантов по жилому дому в Харькове — Зеленский
- По Харькову враг нанес ракетный удар
- Три "прилета": оккупанты обстреляли Киевский район Харькова