Украина эвакуировала 825 человек из оккупированной части Харьковщины — Верещук

Среди спасенных украинцев есть 238 детей.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

"Удачная гуманитарная операция: сегодня эвакуировали 825 человек из неподконтрольной части Харьковской области, 238 из них – дети. Спасибо руководителю Харьковской ОВА Олегу Синегубову за организацию процесса, а также волонтерским организациям за их самоотверженность и помощь", — сообщила Верещук.

Напомним, с временно неподконтрольных территорий Херсонщины, Харьковщины, Запорожской, Донецкой, Луганской областей и АР Крым удалось эвакуировать более 21 тысячи человек.

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