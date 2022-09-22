"Украина гарантирует жизнь": у Зеленского призвали мобилизованных россиян сдаваться в плен

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк призвал мобилизованных россиян сдаваться в плен, если они не хотят погибнуть в войне против Украины.

Чиновник заверил, что Украина гарантирует пленным жизнь и они не будут выданы России, если сами этого не захотят.

Об этом Подоляк написал в Сети.

"Принудительно мобилизованные граждане России, не желающие бесславно погибнуть в чужой стране! При первой же возможности – сдавайтесь в плен. Украина гарантирует вам сохранение жизни и достойное обращение", – говорится в сообщении.

"По Женевской конвенции, вы не будете выданы РФ, если сами этого не захотите", – заметил советник главы ОП.

Напомним, по данным экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, в тайном пункте указа о мобилизации говорится о миллионе призывников, а не об объявленных властями 300 тыс.

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