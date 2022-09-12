Украина — главный донор безопасности в Восточной Европе: Арестович рассказал, как контрнаступление ВСУ меняет мировое мнение о России

Операция по освобождению Украины от российских захватчиков продолжается не только на востоке, но и в Херсонской области.

Украинские военные освобождают наши территории от оккупантов не только на востоке, но и в Херсонской области. Фаза прорыва и быстрого продвижения сменилась фазой закрепления.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник Офиса президента Алексей Арестович.

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“Фаза прорыва, быстрого продвижения, цунами – сменилась фазой закрепления результатов и боев за занятие самых выгодных рубежей – как трамплинов для последующих скачков. Наше командование не позволяет себе увлекаться – и это самый высокий признак профессионализма. Для наступления нужны условия и ресурсы, и они создаются не один день”, — рассказал Алексей Арестович.

По его словам, контрнаступление ВСУ на востоке стало блестящим. Украинские военные захватили множество оружия и боеприпасов.

“О моральных аспектах, что там говорить — во всем мире сломан миф о непобедимости российской армии, что означает тотальное изменение перспективы — на киевоцентрическую. Масштабы произошедших изменений не всем еще видны, но там, где Украина сталкивается с внешним миром, чувствуется прекрасно: пошли совсем другие разговоры, просьбы и предложения. И надежды. На нас стали надеяться даже те, кто был безнадежен. У многих скептиков началась тотальная переоценка, и скоро они будут спешить с нами дружить, как с главным донором безопасности в Восточной Европе”, — рассказал советник Офиса президента.

Он также добавил, что дальше нас ждут еще более молниеносные удары. Кроме того, будет и медленное "прогрызание" обороны россиян — там, где она крепче.

"Удары россиян по нашей инфраструктуре ничего не замедлят и не отменят. Они только приведут к ускорению помощи и ускорению падения путинского режима соответственно. Путинский режим находится в ситуации, когда в шахматах цугцванг — в котором любой их ход ведет к ухудшению позиции”, — отметил Арестович.

Напомним, что с временно оккупированной территории Луганщины бегут предатели и российские захватчики. Там образовались огромные очереди в направлении русской границы.

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