Украина глушит российские КАБы: стало известно, как это делается

Благодаря сложной системе постановки помех теперь для поражения одной цели оккупантам требуется до 16 управляемых авиабомб.

Год назад истребители-бомбардировщики российских военно-воздушных сил ежедневно бросали сотню управляемых авиабомб по всей линии фронта протяженностью почти 1300 км в более широкой войне России против Украины.

Управляемые спутником планирующие бомбы KAB или UMPK, каждая из которых преодолела 25 миль или больше под выдвижными крыльями, были "чудо-оружием" для россиян, отметила тогда украинская аналитическая группа Deep State. А у украинцев "практически не было контрмер". Это изменилось. Теперь у украинцев есть не только контрмеры — некоторые из этих контрмер кажутся чрезвычайно эффективными, пишет Forbes.

"Раньше враг использовал управляемые авиабомбы с высокой точностью для атаки объектов на территории областных центров, таких как Харьков и Запорожье", — рассказал Forbes Нарек Казарян, чья команда "Ночного дозора" в Украине из 10 человек разрабатывает системы радиоэлектронной борьбы.

Казарян утверждает, что новая радиостанция Lima от Night Watch отчасти ответственна за недавнюю деградацию российских планирующих бомбардировок.

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Lima – это не традиционное устройство помех, просто направляющее врагу радиопомехи. "Мы используем цифровые препятствия, – объяснил Казарян. – Это комбинация глушения, спуфинга и информационной кибератаки на навигационный приемник".

Казарян заметил, что после развертывания системы РЭБ сначала снизилась точность бомбомета, а затем, поняв неэффективность этого способа поражения и невозможность достижения цели, враг вообще прекратил обстрелы областных центров.

В прошлом году российские войска устроились в комфортную рутину. Кроме ударов по городам, управляемые бомбы посыпались и на прифронтовую оборону Украины. Потом российская пехота атаковала бы избитые украинские войска и победила их.

Тактика штурма "первая бомба" помогла россиянам захватить город-крепость Авдеевку на востоке Украины, а затем продвинуться на 25 миль вдоль той же оси до следующего города-крепости, Покровска.

Российская управляемая авиабомба в небе / Фото: Wikimedia Commons

"Когда россияне подступили к Покровску, что-то изменилось. Когда российские войска в прошлом месяце остановились возле города, стало очевидно, что золотая эра UMPK оказалась недолгой", — отметил Fighterbomber, неофициальный Telegram-канал российских военно-воздушных сил, в письме, переведенном эстонским аналитом.

По словам Казаряна, радиостанция Lima стала фактором понижения количества планировочных бомбардировок в определенных районах. Другие средства помех, разработанные разными компаниями, могут отвечать за уменьшение рейдов российских УМПК в других частях Украины, включая Покровск.

Ранее сообщалось, что ВСУ глушат российские КАБы по всему фронту, уничтожая одно из главных преимуществ врага.