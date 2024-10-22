Украина готова к обсуждению вариантов разрешения конфликта при одном условии – Ермак

Украина призывает мировое сообщество, в частности Финляндию, к общим усилиям по достижению стабильного и справедливого мира с учетом экологической безопасности и восстановления Украины.

Об этом говорится в статье главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, опубликованной финским изданием Hufvudstadsbladet во вторник, 22 октября.

"Третий год войны России в Украине подходит к концу. В течение всего этого времени наши союзники в Европе, Америке и других странах демонстрировали решительность и силу, поддерживая нашу борьбу за выживание нации", — отметил Ермак.

Он добавил, что близится тяжелая дата – 1000 дней войны. И сейчас международные усилия по обеспечению мира активизировались как никогда до этого. И, несмотря на продолжение боевых действий в Украине, дипломатические усилия, направленные на проложение пути к миру, не ослабевают, а Финляндия стала на этом пути "верным и неутомимым партнером" Украины.

"Между тем скептики поднимают вопрос, как Киев и его союзники смогут реализовать мирный план, если военная ситуация настолько динамична. Мое послание вам состоит в том, что у нас нет выбора – чтобы обеспечить будущее, которого заслуживают все народы, мы обязаны продолжать двигаться вперед. Когда мир действительно наступит, он будет опираться на столпы, представленные президентом Зеленским в его формуле мира из 10 пунктов", – отметил глава ОПУ.

Ермак напомнил, что Финляндия сыграла неоценимую роль в создании платформы для оценки экологического ущерба, нанесенного войной в Украине. Это включает усиление международной поддержки разминирования территорий Украины, освобожденных от российских оккупантов, а также финансирование и технологии восстановления очистных сооружений. Кроме того, Финляндия выступила важным партнером по смягчению последствий подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС.

"Поэтому неудивительно, что в эти выходные в Хельсинки прошла конференция по экологической безопасности. Целью мероприятия была интеграция принципов защиты окружающей среды в политику безопасности и разработка эффективных стратегий управления экологическими рисками. Защита и восстановление пострадавших экосистем, а также снижение угроз природе должны стать частью мирного процесса", – заявил Ермак.

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Он подчеркнул, что страну-агрессора необходимо привлечь к ответственности за экоцид в Украине, чтобы не допустить повторения подобных преступлений в будущем. Но прежде Украина должна победить в войне и создать условия для устойчивого мира, в частности укрепление обороноспособности Украины и дальнейшую интеграцию ее в НАТО.

Глава ОПУ также призвал Финляндию и других союзников не останавливаться на достигнутом и активно участвовать в разработке механизма достижения мира, который может "корректироваться и дополняться".

"Мы готовы обсудить любые варианты корректировки нашего предложения при условии, что они соответствуют международному праву и поддерживают территориальную целостность Украины, незыблемость ее границ и полный суверенитет страны. Украина как жертва агрессии не может принять никаких изменений, угрожающих ее существованию, ее праву на самоопределение или человеческое достоинство украинского народа", – подчеркнул Ермак.

Он добавил, что Украина рассчитывает на помощь Финляндии, чтобы сделать мир реальностью для всего мира.

Напомним, украинский режиссер и командир штурмовой роты в 47-й бригаде Олег Сенцов считает, что победа может быть "не скоро, не военной и не столь приятной и однозначной", как была победа над фашистами во Второй мировой войне. Он предположил, как и когда Россия будет окончательно побеждена.

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