"Украина готова к разным сценариям": в разведке оценили угрозу нового вторжения РФ из Беларуси

Ударные группировки оккупантов на территории Беларуси пока не сформированы.

На сегодняшний день нет угрозы нового вторжения оккупантов с территории Беларуси.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, Путин не прекращает попыток втянуть режим Лукашенко в войну против Украины. В частности, речь идет об участии в наземной операции, но успеха он не добился. Ударные группировки на территории Беларуси пока не сформированы.

"Украина готова к разным сценариям. Это не значит, что мы расслаблены по отношению к белорусскому направлению. Но если ситуация изменится, то об этом будет знать общество, Силы обороны, украинские спецслужбы и разведка. На сегодняшний день угроза не из Беларуси", – сказал Юсов.

Угроза повторного нападения РФ на Киев: что известно

Ранее руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж заявил, что сценарий полномасштабного вторжения оккупантов, в частности из Беларуси, маловероятен.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сегодня сказал, что Владимир Путин, вероятно, планирует снова окружить Киев.

Командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк заверил, что у россиян нет возможности наступать на два фронта. Потому пока Кремль нацелился на Донбасс. Также он объяснил, зачем РФ перебрасывает военных в Беларусь.

По данным украинской разведки, на 25 января на территории Беларуси находились 5,8 тыс. российских военных.

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