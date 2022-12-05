Украина готова предоставить России гарантии безопасности: у Зеленского назвали условия и место заключения договора

Советник Офиса президента Михаил Подоляк в годовщину подписания Будапештского меморандума рассказал, что Украина готова предоставить России гарантии безопасности. Договор можно заключить в Будапеште.

Об этом он написал в соцсетях.

"В годовщину Будапештского меморандума тема "коллективных гарантий для России" выглядит крайне интригующе. Но если выпрашиваете, то… Украина готова обеспечить безопасность России в обмен на тотальный отказ Москвы от ядерного оружия. Подписать договор можем в том же городе – Будапеште, Венгрия", – написал советник Офиса Зеленского.

Будапештский меморандум

Украина 5 декабря 1994 подписала Будапештский меморандум. Наше государство отказалось от ядерного оружия, в обмен Россия, США, Великобритания предоставили нашему государству гарантии безопасности. Украина в свою очередь в рамках соглашения в 1996 году выполнила свои обязательства и уничтожила 2 тысячи стратегических ядерных боезарядов, унаследованных от СССР.

19 февраля президент Зеленский перед полномасштабным вторжением России во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности объявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума (Украина, Россия, США и Великобритания) о гарантиях безопасности. Однако этот договор оказался недейственным, чтобы остановить полномасштабную войну против Украины.

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