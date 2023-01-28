Украина готовит аэродромы для истребителей F-16 — Воздушные силы ВСУ

По словам Юрия Игната, в будущем военные аэродромы могут стать местами совместного базирования для гражданской и боевой авиации.

Украина начала готовить аэродромную инфраструктуру для истребителей F-16.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга, передает "Эспрессо".

"Нужно готовить аэродромную инфраструктуру для того, чтобы пилоты могли садиться безопасно на взлетно-посадочные полосы. В этом вопросе уже работа ведется в разных регионах Украины. Подключены, в частности, и Министерство обороны, и Министерство инфраструктуры и другие профильные ведомства для того, чтобы помочь нам сделать аэродромную сеть", – заявил он.

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По словам Игната, в будущем военные аэродромы могут стать местами совместного базирования для гражданской и боевой авиации.

В частности, на новых аэродромах могли бы разместить американские истребители F-16, которые сейчас наиболее рассматриваются для возможной передачи Украине из-за их многофункциональности. Известно, что один такой самолет может совершать удары по наземным целям разными типами оружия (бомбы, ракеты и т.п.), а также стать частью ПВО, защищая небо от воздушных атак.

"Это (передача самолетов от союзников – ред.) очень помогло бы Украине на пути к победе и деоккупации наших земель. Сколько времени это займет – здесь можно говорить достаточно условно, потому что есть сроки чрезвычайно большие, а в условиях войны такие сроки для обучения пилотов и инженерно-авиационного состава не подходят", — говорит Игнат.

Напомним, 20 января глава МИД Нидерландов Вопке Гукстра сообщил, что правительство рассмотрит возможность поставки истребителей F-16, если об этом попросит украинское правительство.

После этого советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что вопрос по F-16 разблокирован. По его словам, США не будут возражать против предоставления Украине этих истребителей со стороны Нидерландов, но еще рано говорить, когда и сколько современных самолетов будет передано.

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