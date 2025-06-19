Украина готовит асимметричный ответ на "Шахеды": почему ПВО больше не работает

Работа ПВО в Киевской области. / © Киев Оперативный

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Война дронов набирает новые обороты: ударные беспилотники Shahed-136, которые Россия массово выпускает под названиями Герань-2 или Гарпия, стали не только главным средством дальних атак по количеству, но и превысили ракеты по общему весу боевых частей. В пределах одного залпа эти дроны несут в разы больше взрывчатки, чем ракеты.

Об этом рассказывает Defense Express.

По оценкам, сегодня темпы их производства в России достигли около 90 единиц в сутки — это не тысяча в день, как звучали некоторые панические заявления, но этого достаточно, чтобы создать реальную угрозу. Учитывая это, целью Москвы является системное истощение украинского ПВО. Однако на фоне этой динамики возникает открытый вопрос — чем именно противодействовать подобным атакам?

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Ситуация изменилась принципиально: сейчас впервые зенитная артиллерия и даже старые комплексы ЗРК производятся быстрее и дешевле, чем самолеты и вертолеты. Более того, зенитная ракета стала концептуально дешевле крылатой или баллистической, и во многих случаях эффективно справляется с современными целями.

Shahed-136 оценивается в около 193 тысяч долларов (по данным на 2023 год) — значительно дороже, чем ранее предполагалось. И их относительная "доступность" для РФ объясняется простотой конструкции: дроны не нуждаются в дефицитных материалах, сложном производстве или редких специалистах. Именно поэтому производить их можно массово, в отличие от высокоточных ракет, которых Россия производит всего несколько суток.

Альтернативой со стороны Украины могут стать зенитные дроны – автономные или полуавтономные аппараты, которые могут перехватывать воздушные цели. Они могут быть изготовлены на украинских производственных площадках из имеющихся комплектующих, а стоимость единицы будет значительно ниже цены Шахеда, даже с учетом того, что такой дрон дороже типичного FPV.

Разработка таких дронов требует переосмысления подхода: FPV-дроны зависят от навыков оператора и качественной видеокамеры (особенно для ночных условий), что существенно повышает цену и риск промаха. Для массового производства нужно внедрять элементы машинного зрения, позволяющие дрону самостоятельно наводиться на цель.

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Среди возможных технологий:

радиокомандное наведение с координатным подсчетом точки перехвата,

полуактивная лазерная наводка,

акустические системы самонаведения с фильтрацией шумов,

визуальные алгоритмы распознавания целей.

Также нужно решить другие технические задачи: быстрый выход в атмосферу, длительное время полета, высокая скорость и всепогодная работа. В отличие от ракет, зенитный дрон имеет более короткую дальность и требует точного подрыва — желательно дистанционного, а не контактного — чтобы эффективно уничтожить цель.

Из-за сложности этих решений даже крупные производители, например Raytheon, выбрали переход на реактивные модели Так, их Coyote 2C с радиолокационной головкой самонаведения стал серийным продуктом Несмотря на это, зенитные дроны остаются проще и дешевле классических зенитных ракет.

У Украины сейчас есть шанс создать собственный ответ на массовое производство “Шахедов” — из-за более дешевых, более гибких и адаптированных под условия войны средств перехвата. Однако это требует быстрой интеграции инноваций и мобилизации ресурсов.

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Напомним, Россия существенно изменила подход к атакам на Украину, применяя комбинированную тактику с использованием большого количества средств поражения в пределах одного сектора.