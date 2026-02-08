Сотни западных самолетов: Зеленский заявил о заметных изменениях в Воздушных силах

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский заявил об усилении авиационной компоненты Сил обороны Украины и существующих договоренностях по поставкам современных боевых самолетов для Воздушных сил.

Об этом глава государства заявил в ходе общения с преподавателями и студентами Киевского авиационного института.

По словам Зеленского, Украина находится в постоянном контакте с командованием Воздушных сил и военным руководством, а результаты этой работы со временем будут ощутимы на практике.

"Мы говорим с Воздушными силами и тому подобное, с командованием. Я думаю, вы это будете чувствовать", - отметил Зеленский.

Президент сообщил, что у Украины есть договоренности о поставках новых боевых самолетов, в том числе шведских Gripen и французских Rafale. По его словам, речь идет о современных машинах, которые существенно усилит возможности украинской авиации.

"Украина имеет сегодня договоренности о поставках в Украину 150 военных самолетов Gripen, 100 самолетов Rafale. Это лучшие самолеты, на наш взгляд, в мире, которые есть. Безусловно, есть и F-16. На вооружении украинской авиации сегодня есть F-16 — не новые, а те самолеты, о которых я сказал, это новые".

Отдельно Зеленский подчеркнул, что параллельно с усилением военной авиации Украина планирует по завершении войны возобновлять и развивать гражданскую авиацию.

"Также мы будем поднимать гражданскую авиацию, будем ее развивать, но обязательно закончим войну и будем фокусироваться на этом направлении", - подытожил глава государства.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что в подразделениях Воздушных сил ВСУ в ряде областей произойдут кадровые изменения. Главной целью решений является укрепление малой ПВО и повышение эффективности противодействия русским ударным беспилотникам.