Украина готовит эвакуацию жителей Курской области: Верещук сообщила, куда они смогут выехать

Российские власти до сих пор не посылали запрос об эвакуации своих граждан.

Украина соблюдает нормы международного гуманитарного права и оказывает соответствующую помощь гражданским жителям Курской области, которые находятся на подконтрольной Украине территории. В частности, им будет предоставлена возможность эвакуироваться из Курской области.

Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Сейчас с военными прорабатываем возможный маршрут гуманитарного коридора для гражданских из Курщины в Сумы. Относительно гуманитарного коридора в сторону РФ: такая возможность есть, но при условии соответствующего официального запроса с российской стороны. Пока такого запроса не поступало", — пояснила вице-премьер.

Напомним, Украина готова допустить международные гуманитарные организации на захваченные территорит Курской области для "гуманитарного реагирования и мониторинга ситуации".

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