Украина готовит к контрнаступлению фактически новую армию — Жданов

Единственное, что так и не удалось получить перед непосредственным контрнаступлением — западные современные самолеты.
Распространяемая информация о том, что украинские военные активно ведут подготовку к предстоящему контрнаступлению, не является информационно-психологической операцией.
Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.
Он заявил, что в настоящее время Украина формирует практически новую армию для наступления и освобождения украинских территорий от российских захватчиков.
"Мы готовимся реально, мы формируем фактически новую армию для проведения контрнаступательных действий, операций по освобождению наших территорий. И я так думаю, что никто особо затягивать ничего не будет", — заявил он.
Украина очень хорошо готовится к контрнаступлению, но единственное, что так и не удалось получить перед непосредственным контрнаступлением — западные современные самолеты.
"Будем использовать те самолеты, которые на сегодняшний день находятся на вооружении наших Воздушных сил. Плюс нам дают ракеты западного образца класса "воздух — земля", и мы будем использовать их на наших самолетах".
Напомним, ранее сообщалось, что в России заговорили о том, что контрнаступление украинских военных уже началось.
Кроме того, мы ранее информировали, что США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 300 миллионов долларов.
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